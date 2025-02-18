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Происшествия 18 февраля 2025 15:03

В Казани суд заключил под стражу студента из Краснодара за совращение детей

Ново-Савиновский суд Казани заключил под стражу 18-летнего жителя Краснодарского края. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как выяснил «Татар-информ», по версии следствия, 18-летний уроженец города Темрюк с 2022 по 2024 годы совратил семерых детей. Кроме того, он снимал на видео надругательства над детьми. Ребятам было на тот момент от 10 до 16 лет.

По данным источника агентства, несколько жертв насильника жили в Ново-Савиновском районе Казани. Однако следователи предполагают, что подобные преступления он совершал и в соседних городах.

Обвиняемый и его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения. С учетом всех обстоятельств суд не усмотрел оснований для избрания более мягкой меры пресечения и заключил парня под стражу сроком на 1 месяц 13 суток, то есть до 27 марта.

#суд #насильственные действия сексуального характера над ребенком #Уголовное дело
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