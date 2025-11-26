В Казани суд вынес приговор владельцу катера, из-за которого погиб человек

Кировский суд Казани вынес приговор судоводителю. Его признали виновным по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в сентябре прошлого года на Волге местный житель за рулем катера «VBOATS» столкнулся с пирсом яхт-клуба «Венеция».

В результате судно опрокинулось, а находящийся на нем пассажир погиб.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами на два года.