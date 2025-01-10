В Казани суд вынес приговор руководителям агрофирмы «Семиречье» по делу о мошенничестве

Вахитовский суд Казани признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере четырех руководителей агрофирмы «Семиречье».

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Суд установил, что Марина Бархатова, Зульфия Вагапова, Камиль Галиев и Гульсина Яруллина похитили из бюджета 100 млн рублей путем предоставления в Минсельхозпрод РТ подложных документов о получении кредитов и субсидий на поддержку агропрома.

На заседании также выяснилось, что обвиняемая Зульфия Вагапова ранее уже была осуждена за мошенничество.

«Признать виновными и назначить каждому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», – сказал судья.