В Казани суд вынес приговор работорговцам из Молдовы, заставлявшим попрошайничать бродяг

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Советский районный суд Казани вынес приговор троим уроженцам Молдовы, державшим в рабстве инвалидов. Владимира Ибриана, его сестру Виолету Лепэдату, а также их сообщницу Марию Зореа признали виновными в использовании рабского труда и торговле людьми.

«Владимира Ибриана признать виновным и назначить наказание в виде 8 лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Виолете Лепэдату и Марии Зореа – по 8,5 лет колонии общего режима», – сказал судья.

В свою очередь адвокат Марии Зореа уверен, что дело было возбуждено потому, что подсудимые были не способны защитить себя. Он добавил, что Ибриан, Лепэдату и Зореа оказывали помощь бездомным людям.

«Нужно спасибо сказать этим ребятам за то, что они выхаживали этих людей. Ни у кого из пострадавших претензий нет, многие отказались от показаний», – заявил он «Татар-информу».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, о резонансном случае с рабами-инвалидами в Казани СМИ узнали еще в декабре 2020 года. Волонтер Юлия Хакимова заметила инвалида-попрошайку на дороге возле ТЦ «Мега» и решила забрать его. Позже она начала получать угрозы от людей, контролировавших мужчину. В своем посте в соцсетях Юлия поделилась историей о том, что дядя Дима, так звали инвалида, долгие годы работал попрошайкой на представителей одной из цыганских диаспор.

Каждое утро его выводили на улицу в девять часов, а вечером забирали. Ежедневный заработок мужчины составлял около десяти тысяч рублей, однако все деньги уходили его «хозяевам». Если он пытался сбежать, его жестоко избивали. В итоге мужчину отправили в реабилитационный центр. После того как начались угрозы, Юлия Хакимова обратилась в полицию с заявлением.

По версии следствия, в состав группы помимо троих подсудимых входили Роман Мавроян, Флорин Панкратий, Спартак Скрипкару и другие граждане Республики Молдова, не известные следствию. Все они родились и выросли в одном поселке и приходятся друг другу родственниками. Организатор, по версии следствия, придумал, как использовать рабский труд инвалидов в России, и распределял прибыль среди участников группы.

Следствие считает, что Роман Мавроян и Флорин Панкратий искали на территории РФ инвалидов, оставшихся без родственников, и вербовали их. Потом они передавали их следующим участникам группы, те принуждали их попрошайничать. Если кто-то из ранее завербованных инвалидов отказывался попрошайничать, их избивали и давили на них психологически.

Владимир Ибриан, его сестра Виолета Лепэдату и их сообщница Мария Зореа, по версии следствия, получали от Маврояна и Панкратия завербованных для попрошайничества инвалидов. Они должны были продолжать их вербовку, распределять между собой и другими участниками группы, укрывать в арендованных жилых помещениях, обеспечивать едой, одеждой, алкоголем и сигаретами. Одежда должна быть непростая, инвалидов без ног одевали в камуфляжную форму, выдавая за ветеранов боевых действий, чтобы люди их жалели и давали деньги.

Инвалидов заставляли целыми днями сидеть на улице, кормили только после того, как принесут деньги, а «выручку» забирали полностью. Подсудимые выполняли роль надсмотрщиков-эксплуататоров. Все деньги они отправляли «выше» денежными переводами.

С 2018 по 2021 год Лепэдату и Зореа снимали жилье в казанском поселке Константиновка, а также на проспекте Ибрагимова и улице Рихарда Зорге. Вместе с ними там проживали инвалиды, которых они использовали в качестве попрошаек.