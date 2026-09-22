В Казани суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды FrendeX

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Сегодня Вахитовский районный суд Казани вынес приговор пятерым организаторам финансовой пирамиды FrendeX.

Алексею Тришакову назначили 7 лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Азату Насыбуллину – 6 лет 8 месяцев колонии и 250 тысяч рублей штрафа. Андрею Лобанову, Рамису Миндиярову и Алексею Богомолову суд дал по 6 лет лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей. Им всем также запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств, в течение двух лет после отбывания наказания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура просила суд признать всех подсудимых виновными и приговорить к реальным срокам: Тришакова и Насыбуллина к 9 годам лишения свободы каждого, Миндиярова – к 8 годам и 6 месяцам, Богомолова и Лобанова – к 8 годам колонии каждого.

Кроме того, гособвинитель просила назначить подсудимым штрафы – по 400 тысяч рублей для Тришакова и Насыбуллина, 300 тысяч – Миндиярову и по 200 тысяч Богомолову и Лобанову.

По версии следствия, с мая 2020 года по август 2021 года Алексей Тришаков, Азат Насыбуллин, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов и Андрей Лобанов обманули более 300 жителей Татарстана, республик Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Организаторы финансовой пирамиды Frendex обещали вкладчикам высокую прибыль от инвестиций. Выплаты старым участникам шли за счет денег вновь привлеченных вкладчиков. Общая сумма ущерба составила более 135 млн рублей.