В Казани суд вынес приговор матери, по вине которой дочь выпала из окна

Сегодня Советский районный суд Казани вынес приговор женщине, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Ее четырехлетняя дочь выпала из окна восьмого этажа.

Суд приговорил Лидию к шести месяцам ограничения свободы. На время наказания ей запрещено покидать город, а также без разрешения специализированных органов менять место жительства или место работы.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. По версии следствия, Лидия уложила дочь спать, а сама ненадолго вышла из квартиры. Малышка проснулась и, приставив стул к подоконнику, открыла окно. В результате падения с восьмого этажа девочка скончалась.