В Казани суд вынес приговор курьеру группы мошенников из Пермского края

В Казани прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Пермского края. Он работал курьером у мошенников. Суд признал парня виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

С 3 по 29 июля 2024 года трое пенсионеров из Казани стали жертвами мошенничества. Они поверили лжесотрудникам Центробанка и отдали свои деньги курьеру. Общий ущерб составил больше 7,6 миллиона рублей.

Суд приговорил жителя Пермского края к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.