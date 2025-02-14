В Казани суд оправдал экс-следователя ГСУ МВД по РТ по делу о крышевании бизнеса

Олег Кирюхин

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Советский суд Казани вынес оправдательный приговор бывшему следователю ГСУ МВД по РТ Олегу Кирюхину. Его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки.

«По статье о получении взятки признать виновным, но освободить в связи с истекшими сроками давности. По статье о превышении должностных полномочий оправдать в связи с отсутствием состава преступления», – заключил судья.

По версии следствия, в июле 2021 года сотрудники УБЭП выявили в одном из казанских заведений нарушение запрета на курение кальяна. После этого на место прибыл участковый, чтобы составить административный протокол. По версии обвинения, Олег Кирюхин, превысив полномочия, попросил его составить протокол лишь в отношении администратора. Это позволило владельцу заведения избежать значительной части штрафа, сократив его размер в 10 раз по сравнению с установленной законом суммой.

Кроме того, следователи полагают, что Кирюхин пытался воспрепятствовать доступу фигурантки к материалам уголовного дела, находящегося у него в производстве. Для того чтобы получить доступ к материалам дела, женщине пришлось перевести на карту следователя 25 тыс. рублей.