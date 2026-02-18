В Казани суд вынес приговор экс-начальнику отдела Минземимущества РТ Ильшату Аминову

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшату Аминову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно, с запретом занимать госдолжности на тот же срок», – сказал судья.

По версии следствия, с июня 2021 года по 6 ноября 2024-го Аминов помогал организациям «Аккад», «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости. Зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов участвовал в работе этих фирм, предоставляя им покровительство.

Он занижал стоимость арендных платежей и заключал договоры аренды с этими организациями. Тем самым он нанес ущерб государству на 2,8 млн рублей. Ранее Ильшат Аминов настаивал, что не имеет никакого отношения к оценке стоимости аренды госимущества – этим, по его словам, занимались другие люди.

Также, по версии следствия, он оказывал содействие организации «Аккад», зарегистрированной на имя его матери, с целью получения выгоды для себя, своей матери и друга. Государственным имуществом распоряжаться планировал по своему усмотрению.