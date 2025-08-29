news_header_top
Происшествия 29 августа 2025 11:00

В Казани суд вынес приговор экс-начальнику отдела ФНС №14 за взятки в 22 млн рублей

Фото: © Дмитрий Шатров /«Татар-информ»

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему начальнику отдела камеральных проверок ФНС №14 Ильнуру Гилазиеву. Его признали виновным в 19 эпизодах получения взяток на сумму более 22 млн рублей.

«Признать виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сказал судья. Помимо основного наказания, осужденному назначен штраф в размере 100 млн рублей с лишением права занимать управленческие должности сроком на 10 лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с Гилазиева 22 млн рублей в пользу государства.

По версии следствия, Гилазиев за взятки помогал нескольким республиканским компаниям уходить от уплаты НДС, незаконно возвращал указанный налог и оказывал иную поддержку за вознаграждение.

#Уголовное дело #суд #взятки #антикоррупция
