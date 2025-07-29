В Казани суд вынес приговор аферисткам, похитившим 3 млн у банка по липовым документам

Советский суд Казани вынес приговор трем женщинам за хищение денег у «Россельхозбанка» по липовым документам.

Как установили сотрудники правоохранительных органов вместе со службой безопасности «Россельхозбанка», в 2018 году 74-летняя, 51-летняя и 57-летняя женщины, предъявив фиктивные документы о своем финансовом положении, взяли ипотеку на три с лишним миллиона рублей в татарстанском филиале банка. В качестве залога предъявили документы на земельные участки, которых, как выяснилось позже, не существовало.

По данным агентства, старшая из дам была риелтором, две другие – ее клиентки. Первое время взносы по ипотеке оплачивались, но потом выплаты прекратились и ситуацией заинтересовалась служба безопасности банка.

Как стало известно «Татар-информу», в январе этого года суд признал женщин виновными в мошенничестве в сфере кредитования. Одной из женщин назначили два года условно, двум другим – по два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

Женщины подали апелляцию, поскольку считали наказание слишком суровым.

Одна из них сообщила, что у нее не было умысла на похищение денег – она якобы всего лишь хотела купить участок и построить там дом. Заявила, что фиктивные документы она не готовила, о том, что в них содержится, не знала.

Так или иначе, но Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.