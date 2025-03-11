В Казани суд встал на сторону магазина в споре из-за акции «1+1»

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На судебном участке №5 по Советскому району Казани мировой судья рассмотрел гражданское дело по спору о защите прав потребителей из-за акции «1+1», прошедшей в одном из магазинов одежды. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Истец приобрел по акции «1+1» 62 единицы товара. Половина предметов одежды (31 товар) была оплачена по полной стоимости, а вторая половина – за символический один рубль.

По утверждению покупателя, приобретенные за символическую цену предметы одежды подошли ему – в отличие от тех, что были куплены за полную стоимость. Истец решил вернуть их и потребовал возврата денежных средств. Но мировой судья отказал в удовлетворении исковых требований, расценив действия истца как злоупотребление правом.

Суд не обнаружил доказательств, свидетельствующих о недобросовестности магазина в рамках оспариваемых правоотношений и проведения акции «1+1». Напротив, действия истца были сочтены свидетельствующими о намерении использовать условия акции в обход ее сути.

Апелляционная инстанция поддержала данную позицию, оставив решение суда без изменения, отметили в Министерстве юстиции РТ.