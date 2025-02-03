В Казани суд вернул в прокуратуру дело о взятках двух экс-госинспекторов Ространснадзора

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Сегодня в Советском суде Казани должны были огласить приговор бывшим госинспекторам Средне-Волжского управления Ространснадзора Ларисе Афониной и Сергею Кудряшову. Их обвиняют в 57 эпизодах мелких взяток. Помимо этого, Афонину обвиняют в 93 эпизодах служебного подлога, а Кудряшова – в 69 эпизодах подлога.

Однако судья постановил вернуть дело на пересмотр в прокуратуру.

«Решение суда буду обжаловать», – сообщила «Татар-информу» помощник прокурора Советского района Казани Лилия Суркова.

По версии следствия, Афонина и Кудряшов работали в отделе автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Инспекторы проводили экзамены у водителей, которые хотели получить свидетельство о прохождении подготовки на дорожную перевозку опасных грузов, а также участвовали в обсуждении результатов экзаменов и принятии решений территориальной экзаменационной комиссии.

Кудряшов и Афонина вносили в официальные документы заведомо ложные сведения, удостоверяющие сдачу экзамена и гарантирующие получение нужного свидетельства о подготовке к перевозке опасных грузов. За каждый эпизод «помощи» экзаменуемым они получали взятки, не превышающие 10 тыс. рублей.