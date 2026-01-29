В Казани суд решил на 200 тысяч оштрафовать водителя, севшего пьяным за руль

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор водителю Рафикжону Имомалиеву, который сел за руль в состоянии опьянения, несмотря на то что ранее уже был наказан за аналогичное нарушение.

«В мае прошлого года мужчина был признан виновным по статье административного кодекса о пьяном вождении. Ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года. Однако Имомалиев штраф не оплатил и водительское удостоверение не сдал», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Спустя два месяца Рафикжон Имомалиев, выпив виски, вновь сел за руль. Около пяти часов утра его автомобиль Mitsubishi Outlander был остановлен инспекторами ДПС. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Позднее суд, не найдя смягчающих обстоятельств, признал Имомалиева виновным по уголовному делу о повторном вождении в состоянии опьянения лицом, ранее лишенным водительских прав. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением прав на два года.