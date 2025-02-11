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Происшествия 11 февраля 2025 16:28

В Казани суд рассмотрит дело 21-летней жительницы Оренбурга, которая сбила ребенка

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летний жительницы Оренбурга. Ее обвиняют в нарушении ПДД с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла в конце мая 2024 года. Девушка за рулем Volkswagen Polo двигалась в направлении улицы Тихомирнова, проехала на красный сигнал светофора и сбила восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

#Прокурор #суд #сбили ребенка
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