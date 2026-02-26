В Казани суд продлил на полгода арест верхушке финансовой пирамиды Financial Trust

Советский районный суд Казани продлил арест верхушке финансовой пирамиды Financial Trust. На скамье подсудимых находятся четверо: Александр Ахрамков, Константин Баженов, Кирилл Баров и Юлия Алексеева.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. У Алексеевой, Ахрамкова и Баженова – по 25 эпизодов, у Барова – семь. Кроме того, Ахрамков и Баженов проходят по одному эпизоду об отмывании денежных средств.

Сегодня суд выяснил личности подсудимых и продлил им меры пресечения. Ахрамков – уроженец Пермского края, имеет высшее образование, в 2012–2016 годах отбывал наказание за кражу. Баженов родом из Свердловской области, также с высшим образованием. Кирилл Баров – житель Татарстана, образование у него, как и у остальных, высшее.

Юлия Алексеева – из Свердловской области, имеет среднее специальное образование, проживает в Казани и работает администратором в салоне красоты. Все подсудимые, кроме Алексеевой, находятся в СИЗО с весны 2023 года, Алексеева – под запретом определенных действий.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Несмотря на возражения адвокатов, суд по ходатайству гособвинителя продлил Ахрамкову, Баженову и Барову срок содержания под стражей еще на полгода.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Советском суде Казани начался процесс по делу псевдоброкера Анатолия Артемова. Его обвиняют в мошенничестве с ущербом в 27 млн рублей, в деле – 23 эпизода. По данным следствия, Артемов предлагал клиентам «заработать» на финансовых рынках.

По версии следствия, Артемов вместе с подельниками – Баровым, Андроповым, Алексеевой, Сапожниковым и неустановленными лицами – с 2019 по 2021 год под видом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности организовал компании Financial Trust и «ФТ-групп» в Казани и Нижнем Новгороде.

Платформа «Профи Трейд», по версии следствия, была создана исключительно для того, чтобы перед вкладчиками имитировать рост их доходов и ситуацию на международных рынках. Фактического выхода на эти рынки у «Профи Трейд» не было, а все деньги уходили организаторам. Цель псевдоброкеров была в том, чтобы показать вкладчикам, как покупки акций, которые они якобы делали, привели к потере денег на счетах.

На самом деле ни акции, ни валюту они не приобретали, а проценты и доходы на аккаунтах клиентов Артемов и его сообщники корректировали вручную.