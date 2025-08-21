В Казани суд продлил арест экс-главе Приволжского отдела СК и его экс-подчиненному

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Сегодня суд продлил меру пресечения бывшему главе следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Эдуарду Закирову и его подчиненному Евгению Скрипникову. Последний, по версии следствия, работал с Закировым и превышал полномочия по его указке.

При этом в суд поступило ходатайство от прокурора Татарстана Альберта Суяргулова – он попросил направить дело в Верховный суд республики для изменения территориальной подсудности.

Суяргулов указал, что за годы работы у Закирова и Скрипникова якобы сложились дружеские отношения с судьями Приволжского суда Казани.

В ответ на это адвокаты заявили, что «это лишь оценочное мнение прокурора Татарстана и нет такого основания, как “появление дружеских связей”».

Кроме того, они настаивали на освобождении подсудимых из СИЗО и назначении другой меры – запрета определенных действий либо домашнего ареста, аргументируя свою позицию тем, что предварительное следствие по делу уже завершилось.

В итоге суд постановил продлить содержание в СИЗО для Скрипникова и Закирова на три месяца, до 12 января. Кроме того, дело направят в Верховный суд РТ для изменения территориальной подсудности.

«Татар-информ» рассказывал, что, по версии следствия, экс-глава следственного отдела поддержал Скрипникова в незаконном возбуждении уголовного дела в отношении одного из предпринимателей.