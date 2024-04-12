Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани суд продлил арест двум мигрантам, отобравшим на улице телефон у девушки
В Авиастроительном суде Казани стартовал процесс по делу Муслима Абдуллозода и Парвиза Раджабова. Их обвиняют в грабеже по предварительному сговору. Сегодня суд продлил подсудимым меру пресечения.
«Срок содержания под стражей судом продлен до 21 июня 2024 года», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.
По версии следствия, в январе 2024 года на одной из улиц Казани двое граждан Таджикистана решили похитить телефон у прохожей. Абдуллозода и Раджабов выхватили у девушки телефон, после чего распорядились им по собственному усмотрению.
На следующем заседании представитель прокуратуры огласит обвинительное заключение.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников