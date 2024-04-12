В Казани суд продлил арест двум мигрантам, отобравшим на улице телефон у девушки

В Авиастроительном суде Казани стартовал процесс по делу Муслима Абдуллозода и Парвиза Раджабова. Их обвиняют в грабеже по предварительному сговору. Сегодня суд продлил подсудимым меру пресечения.

«Срок содержания под стражей судом продлен до 21 июня 2024 года», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

По версии следствия, в январе 2024 года на одной из улиц Казани двое граждан Таджикистана решили похитить телефон у прохожей. Абдуллозода и Раджабов выхватили у девушки телефон, после чего распорядились им по собственному усмотрению.

На следующем заседании представитель прокуратуры огласит обвинительное заключение.