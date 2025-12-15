news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 декабря 2025 10:45

В Казани суд признал недействительными кредиты, оформленные мошенниками на пенсионерку

Читайте нас в
Телеграм

В Казани по иску прокуратуры суд признал кредитные договоры, заключенные пенсионеркой под влиянием мошенников, недействительными. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что в октябре 2024 года 61-летней местной жительнице позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что на нее оформлен кредит людьми, которые финансируют террористов. За это, по словам «сотрудника спецслужбы», ей грозит уголовная ответственность.

Испугавшись уголовного дела, женщина оформила два кредита на 978 тысяч рублей и перевела на «безопасный счет».

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что пенсионерка на момент оформления кредитов не в полной мере понимала значение своих действий. В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием о признании кредитных договоров недействительными. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

#Мошенничество #кредит #Прокуратура
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025