В Казани суд признал недействительными кредиты, оформленные мошенниками на пенсионерку

В Казани по иску прокуратуры суд признал кредитные договоры, заключенные пенсионеркой под влиянием мошенников, недействительными. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что в октябре 2024 года 61-летней местной жительнице позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что на нее оформлен кредит людьми, которые финансируют террористов. За это, по словам «сотрудника спецслужбы», ей грозит уголовная ответственность.

Испугавшись уголовного дела, женщина оформила два кредита на 978 тысяч рублей и перевела на «безопасный счет».

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что пенсионерка на момент оформления кредитов не в полной мере понимала значение своих действий. В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием о признании кредитных договоров недействительными. Суд удовлетворил требования прокуратуры.