В Казани суд снова закрыл кафе «Узген», в котором не устранили санитарные нарушения

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

В Казани суд закрыл кафе «Узген» на улице Зорге, где обнаружили нарушения санитарных норм. От этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сотрудники ведомства обнаружили, что после прошлой проверки в кафе по-прежнему работают сотрудники без аттестации, медосмотра и прививок. Не приобретены моющие средства и оборудование для обеззараживания воздуха, нарушен режим мытья столовой посуды.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Судом принято решение о запрете деятельности кафе «Узген» на 90 суток, помещения опечатаны.