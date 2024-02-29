В Казани суд поставил точку в деле криптовымогателя, терроризировавшего автосалон

В Советском суде Казани вынесли приговор Рашиду Хабибуллину. Мужчину признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 1 месяц колонии строгого режима», – сказал судья.

Сегодня Хабибуллин должен был выступить с последним словом. Однако он начал пререкаться и спорить с судьей по поводу наличия прессы на заседании.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я категорически требую убрать прессу. Я считаю, что нет такого закона, который позволяет наличие прессы на заседании. Меня облили грязью конкретно. У меня на глазах слезы стоят. Я не буду ничего говорить при прессе. Ваша честь, я от последнего слова не отказываюсь, пресса все переврала. Вы до истерики меня доводите, унижаете меня», – сказал он судье.

Также он сказал своему адвокату, что будет готовить апелляцию.

По версии следствия, в 2022 году Рашид Хабибуллин повредил одну из машин крупной сети автосалонов, а именно выстрелил в нее из огнестрельного оружия. Через неделю он связался с директором по режиму и экономической безопасности этого салона Фахриддином Хаитовым. Он сказал, что повреждения машин салона будут продолжаться пока ему не перечислят 10 миллионов рублей в криптовалюте.

Потом Рашид Хабибуллин потребовал от Хаитова данные владельца салона – Александра Колесова. И сообщил, если с ним не свяжутся, у автобизнеса начнутся проблемы посерьезнее. Когда бизнесмен с подчиненным начали разбираться с ситуацией, Хабибуллин «обрадовал» их новым ущербом. Он повредил решетку радиатора автомобилю Honda CR-V, после чего снова потребовал 10 миллионов рублей в биткоинах. Хаитов сообщил ему, что раньше с криптовалютой дел не имел и это займет время.

Через два дня вымогатель прострелил стеклянный фасад на втором этаже автосалона Hyundai, а позже Хабибуллина задержали сотрудники полиции. Всего мужчина набедокурил на 233 тысячи рублей ущерба автосалону.