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Происшествия 28 февраля 2025 11:14

Суд оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по РТ по делу о взятках

Суд оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по РТ по делу о взятках
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова, экс-начальника тыла МВД по РТ Рамиля Шакирова и предпринимателя Айвара Хакимова. Мешкова и Шакирова обвиняют в трех эпизодах взяток, а Хакимова – в даче взятки и посредничестве во взятке.

«Прошу продлить меры пресечения на шесть месяцев. Мешков, Шакиров и Хакимов могут скрыться или препятствовать следствию при назначении более мягкой меры пресечения», – сказал государственный обвинитель.

Суд постановил продлить подсудимым меру пресечения на шесть месяцев.

По версии следствия, Мешкову вменяют взятку на 6,5 млн рублей, а Шакирову – на 14 млн рублей. Следствие уверено, что махинации Мешкова и Шакирова проводились по 15 госконтрактам на поставку запчастей и технического обслуживания автомобилей, а Шакиров получал с них откаты через посредника.

#взятки #вахитовский районный суд
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