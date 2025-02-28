Суд оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по РТ по делу о взятках

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Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова, экс-начальника тыла МВД по РТ Рамиля Шакирова и предпринимателя Айвара Хакимова. Мешкова и Шакирова обвиняют в трех эпизодах взяток, а Хакимова – в даче взятки и посредничестве во взятке.

«Прошу продлить меры пресечения на шесть месяцев. Мешков, Шакиров и Хакимов могут скрыться или препятствовать следствию при назначении более мягкой меры пресечения», – сказал государственный обвинитель.

Суд постановил продлить подсудимым меру пресечения на шесть месяцев.

По версии следствия, Мешкову вменяют взятку на 6,5 млн рублей, а Шакирову – на 14 млн рублей. Следствие уверено, что махинации Мешкова и Шакирова проводились по 15 госконтрактам на поставку запчастей и технического обслуживания автомобилей, а Шакиров получал с них откаты через посредника.