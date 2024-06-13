Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани суд оправдал братьев-бизнесменов по делу о мошенничестве на 68 млн рублей
Вахитовский суд Казани оправдал двоюродных братьев-бизнесменов Алексея Соколова и Антона Данилина. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
«Оправдать Соколова и Данилина из-за отсутствия состава преступления. Гражданский иск “АМ-Групп” оставить без рассмотрения», – сказал судья.
На вопрос журналистов о том, какой срок запрашивало гособвинение во время прений, прокурор не ответил.
«Надо было на прения ходить. Я не помню», – сообщил гособвинитель Айрат Хайбуллов.
Адвокат Соколова Павел Коган рассказал журналистам, что с самого начала был уверен в невиновности подсудимых.
«Будем ждать вступления приговора в законную силу», – сообщил адвокат.
По версии следствия, в 2010 году двоюродные братья Антон Данилин и Алексей Соколов являлись учредителями фирмы «СТЕП-Сервис» и искали инвесторов для реализации своих проектов. Молодые люди обещали вкладчикам вернуть все вложенные деньги с процентами. Представители компании «АМ-Групп», рассчитывая на будущую прибыль, выдали Данилину и Соколову займы на 18 млн рублей. Однако деньги мужчины так и не вернули.
Сумма ущерба по второму эпизоду существенно больше. На этот раз Данилин и Соколов предложили своему знакомому Юрию Баскову, который тогда был директором компании «АккордСтрой», вложить деньги в проекты фирмы «ВолгаНефтьГазСтрой», также принадлежавшей братьям. Басков выдал Данилину и Соколову займы в общей сложности на 50 млн рублей.
Напомним, в 2016 году Данилину и Соколову уже был вынесен обвинительный приговор за аналогичные преступления. Тогда братья отделались условными сроками.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников