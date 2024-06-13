В Казани суд оправдал братьев-бизнесменов по делу о мошенничестве на 68 млн рублей

Вахитовский суд Казани оправдал двоюродных братьев-бизнесменов Алексея Соколова и Антона Данилина. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

«Оправдать Соколова и Данилина из-за отсутствия состава преступления. Гражданский иск “АМ-Групп” оставить без рассмотрения», – сказал судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На вопрос журналистов о том, какой срок запрашивало гособвинение во время прений, прокурор не ответил.

«Надо было на прения ходить. Я не помню», – сообщил гособвинитель Айрат Хайбуллов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокат Соколова Павел Коган рассказал журналистам, что с самого начала был уверен в невиновности подсудимых.

«Будем ждать вступления приговора в законную силу», – сообщил адвокат.

По версии следствия, в 2010 году двоюродные братья Антон Данилин и Алексей Соколов являлись учредителями фирмы «СТЕП-Сервис» и искали инвесторов для реализации своих проектов. Молодые люди обещали вкладчикам вернуть все вложенные деньги с процентами. Представители компании «АМ-Групп», рассчитывая на будущую прибыль, выдали Данилину и Соколову займы на 18 млн рублей. Однако деньги мужчины так и не вернули.

Сумма ущерба по второму эпизоду существенно больше. На этот раз Данилин и Соколов предложили своему знакомому Юрию Баскову, который тогда был директором компании «АккордСтрой», вложить деньги в проекты фирмы «ВолгаНефтьГазСтрой», также принадлежавшей братьям. Басков выдал Данилину и Соколову займы в общей сложности на 50 млн рублей.

Напомним, в 2016 году Данилину и Соколову уже был вынесен обвинительный приговор за аналогичные преступления. Тогда братья отделались условными сроками.