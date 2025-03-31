В Казани суд обратил в доход государства имущество экс-главы отдела полиции на 21,5 млн

В Казани суд удовлетворил иск и обратил в доход государства имущество бывшего начальника отдела полиции №3 «Зареченский» УМВД Казани Тараса Дорошкевича. Иск в суд был подан прокуратурой, утверждавшей, что приобретение данного имущества не подтверждено законными источниками дохода.

У бывшего руководителя отдела полиции изъяли жилой дом с земельным участком в Казани, автомобили BMW X5 и BMW X6, а также эквивалентную стоимость отчужденного имущества в размере 2,4 млн рублей, приобретенных за счет неподтвержденных источников дохода. Общая стоимость имущества составила 21,5 млн рублей, передает пресс-служба прокуратуры РТ.