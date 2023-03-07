В Казани суд начал заново рассматривать дело об аферах с металлодетекторами в школах

Сегодня Вахитовский районный суд начал заново рассматривать дело казанских бизнесменов Фаниса Юсупова и Анвара Мурсюкаева. Их обвиняют в том, что они обманули несколько казанских школ с поставками металлодетекторов, всего в деле 6 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, в прошлый раз процесс остановился на последнем слове. Дело вернули прокурору. В новом составе дело о мошенничестве казанских бизнесменов рассматривают заново. Сегодня прокурор начал зачитывать обвинение.

О том почему дело вернули на рассмотрение, рассказал корреспонденту «Татар-информа» Адвокат Анвара Мурсюкаева.

«Это одно из решений судьи. Судья может вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Когда имеются существенные противоречия между доказательствами и позицией обвинения, есть такая возможность. Рассматриваться все будет по новой, другим составом суда», – рассказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Житлов рассказал об одном из эпизодов мошенничества.

«Если коротко, то обвиняемые должны были поставить в школы 120 металлодетекторов одной марки, а поставили другой – более дешевой», – рассказал он.

Напомним, по версии следствия в 2016 году Управление образования Казани решило закупить для школ арочные и ручные металлодетекторы по прямым договорам поставки. В качестве поставщика были выбраны компании Юсупова и Марсюкаева. Обвиняемые подготовили для школ договоры без указания марок и моделей металлодетекторов, поскольку изначально планировали поставить им более дешевое оборудование.

В результате злоумышленниками были поставлены металлодетекторы не соответствовавшие техническим характеристикам и ценам, указанным в договорах, что привело к нецелевой трате и хищению денежных средств, которые в дальнейшем были обналичены через юридических и физических лиц.

Ранее гособвинитель запрашивал Мурсюкаеву 6,5 лет лишения свободы, а Юсупову 7 лет. На следующем заседании ожидается приговор.