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В Казани суд начал заново рассматривать дело об аферах с металлодетекторами в школах
Сегодня Вахитовский районный суд начал заново рассматривать дело казанских бизнесменов Фаниса Юсупова и Анвара Мурсюкаева. Их обвиняют в том, что они обманули несколько казанских школ с поставками металлодетекторов, всего в деле 6 эпизодов мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, в прошлый раз процесс остановился на последнем слове. Дело вернули прокурору. В новом составе дело о мошенничестве казанских бизнесменов рассматривают заново. Сегодня прокурор начал зачитывать обвинение.
О том почему дело вернули на рассмотрение, рассказал корреспонденту «Татар-информа» Адвокат Анвара Мурсюкаева.
«Это одно из решений судьи. Судья может вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Когда имеются существенные противоречия между доказательствами и позицией обвинения, есть такая возможность. Рассматриваться все будет по новой, другим составом суда», – рассказал он.
Помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Житлов рассказал об одном из эпизодов мошенничества.
«Если коротко, то обвиняемые должны были поставить в школы 120 металлодетекторов одной марки, а поставили другой – более дешевой», – рассказал он.
Напомним, по версии следствия в 2016 году Управление образования Казани решило закупить для школ арочные и ручные металлодетекторы по прямым договорам поставки. В качестве поставщика были выбраны компании Юсупова и Марсюкаева. Обвиняемые подготовили для школ договоры без указания марок и моделей металлодетекторов, поскольку изначально планировали поставить им более дешевое оборудование.
В результате злоумышленниками были поставлены металлодетекторы не соответствовавшие техническим характеристикам и ценам, указанным в договорах, что привело к нецелевой трате и хищению денежных средств, которые в дальнейшем были обналичены через юридических и физических лиц.
Ранее гособвинитель запрашивал Мурсюкаеву 6,5 лет лишения свободы, а Юсупову 7 лет. На следующем заседании ожидается приговор.
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