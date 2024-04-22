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Происшествия 22 апреля 2024 11:26

В Казани суд на два месяца арестовал мужчину, который домогался родной дочери

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Ново-Савиновский суд Казани отправил в СИЗО на два месяца местного жителя. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении родной дочери.

«Мужчина арестован по ходатайству следователей до 18 июня», – подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе Ново-Савиновского суда.

Напомним, по информации нашего источника, казанец остался дома со своими детьми, со старшей 11-летней дочерью и с маленьким сыном. Его сожительница, мать двоих детей, отсутствовала. В какой-то момент у мужчины появилась навязчивая идея, что он должен лишить девственности собственную дочь, чтобы это не сделал кто-то другой. Он трогал ее в интимных местах, прижимал к себе и соблазнял. Девочка плакала и сопротивлялась, за это отец начал на нее кричать и называть ненормальной.

Также мужчина заходил в ванную к купающейся дочери и предлагал помыть ее. Там он и совершил насильственные действия сексуального характера. Через какое-то время девочка рассказала о поступках отца матери.

#суд
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