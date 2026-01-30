В Казани суд лишил прав и отправил водителя в колонию за пьяное вождение

В Советском суде Казани вынесли приговор Николаю Иванову, которого обвиняли в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным и приговорил к году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Иванова лишили прав на 5 лет.

«Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном Суде Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения через Советский районный суд города Казани», – пояснил судья.

Приговор был вынесен в прошлом году, но вступил в силу только 13 января. Ранее суд уже наказывал Иванова за пьяное вождение – в 2021 году его приговорили к 3 годам лишения свободы.