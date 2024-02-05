В Казани суд арестовал троих участников террористической ячейки Хизб ут-Тахрир*

В Вахитовском районном суде Казани арестовали троих татарстанцев. Двоих из них обвиняют в управлении татарстанской ячейкой международной террористической организации «Партия исламского освобождения»* или «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Последнего подсудимого завербовали совсем недавно.

«Вахитовским судом Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу троим жителям Республики Татарстан, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений по организации террористического сообщества и участия в нем», – подтвердили в пресс-службе Вахитовского суда.

По версии следствия, 5 января этого года в процессе слежки по месту жительства одного из обвиняемых следствием были получены материалы, свидетельствующие об организации нелегального агитационного собрания в интересах международной террористической организации. Обвиняемые агитировали вступать в организацию и вербовали новых участников на нелегальных агитационных собраниях на территории Татарстана.

*Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года «Партия исламского освобождения» или «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической организацией и её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.