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Ру Тат
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Происшествия
18 ноября 2022  16:51
Елена Саляхова

В Казани суд арестовал основателя частной школы за работу без лицензии

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Вахитовский районный суд Казани арестовал основателя частной школы New School Артема Краснова. Об этом «Татар-информу» стало известно от пресс-службы суда.

Краснова подозревают в мошенничестве и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Он был задержан 16 ноября.

Следствие и прокуратура ходатайствовали заключить Краснова под стражу, ссылаясь на то, что он может скрыться и воздействовать на свидетелей. Однако суд решил оставить основателя частной школы под домашним арестом.

Скандал вокруг частной школы разгорелся, когда ученики остались неаттестованными. Родители школьников обратились в прокуратуру и Рособрнадзор. Выяснилось, что школа год работала без лицензии. Год обучения в ней стоил 36 тысяч рублей.

#аферы #арест
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