В Казани суд арестовал основателя частной школы за работу без лицензии

Вахитовский районный суд Казани арестовал основателя частной школы New School Артема Краснова. Об этом «Татар-информу» стало известно от пресс-службы суда.

Краснова подозревают в мошенничестве и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии. Он был задержан 16 ноября.

Следствие и прокуратура ходатайствовали заключить Краснова под стражу, ссылаясь на то, что он может скрыться и воздействовать на свидетелей. Однако суд решил оставить основателя частной школы под домашним арестом.

Скандал вокруг частной школы разгорелся, когда ученики остались неаттестованными. Родители школьников обратились в прокуратуру и Рособрнадзор. Выяснилось, что школа год работала без лицензии. Год обучения в ней стоил 36 тысяч рублей.