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Происшествия
13 ноября 2021  19:21
Алина Файзрахманова

В Казани суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве 24-летней давности

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Сегодня Советский суд Казани арестовал Айрата Аюпова. Мужчину подозревают в убийстве, которое произошло еще в 1997 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда. 

Как стало известно агентству, Аюпова задержали 12 ноября. Согласно материалам дела, мужчину подозревают в участии в преступлениях в составе ОПГ «Тукаевские». Кроме того, следствие считает, что Аюпов может быть причастен к убийству Гарипова, которое произошло 24 года назад.

Сегодня вечером материалы дела поступили в суд, Аюпова доставили для избрания меры пресечения. По решению суда мужчина пробудет в СИЗО до 8 января следующего года. 

#Убийство #советский районный суд Казани #арест #опг тукаевский
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