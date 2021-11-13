В Казани суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве 24-летней давности

Сегодня Советский суд Казани арестовал Айрата Аюпова. Мужчину подозревают в убийстве, которое произошло еще в 1997 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Как стало известно агентству, Аюпова задержали 12 ноября. Согласно материалам дела, мужчину подозревают в участии в преступлениях в составе ОПГ «Тукаевские». Кроме того, следствие считает, что Аюпов может быть причастен к убийству Гарипова, которое произошло 24 года назад.

Сегодня вечером материалы дела поступили в суд, Аюпова доставили для избрания меры пресечения. По решению суда мужчина пробудет в СИЗО до 8 января следующего года.