news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 13:15

В Казани студенты-юристы узнали о тонкостях работы полиции

Читайте нас в
Телеграм
В Казани студенты-юристы узнали о тонкостях работы полиции
Фото: УМВД России по Казани

Студенты юридического вуза побывали на экскурсии в Управлении МВД России по Казани в рамках акции «Студенческий десант». Ее организовали совместно с Общественным советом, чтобы будущие юристы лучше узнали о работе полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ребят встретила начальник отделения комплектования кадров Елена Козлова. Она рассказала о правилах приема на службу, условиях работы и социальных гарантиях для сотрудников полиции.

После встречи студентов провели в музей истории МВД Татарстана. Там они увидели экспонаты, связанные с историей правоохранительных органов, и узнали много нового о работе полиции в разные годы.

#умвд рф по казани #студенты #юристы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026