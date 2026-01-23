В Казани студенты-юристы узнали о тонкостях работы полиции

Фото: УМВД России по Казани

Студенты юридического вуза побывали на экскурсии в Управлении МВД России по Казани в рамках акции «Студенческий десант». Ее организовали совместно с Общественным советом, чтобы будущие юристы лучше узнали о работе полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ребят встретила начальник отделения комплектования кадров Елена Козлова. Она рассказала о правилах приема на службу, условиях работы и социальных гарантиях для сотрудников полиции.

После встречи студентов провели в музей истории МВД Татарстана. Там они увидели экспонаты, связанные с историей правоохранительных органов, и узнали много нового о работе полиции в разные годы.