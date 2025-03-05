В Казани студентка ударилась об трамвай, перебегая дорогу на красный сигнал светофора
Сегодня утром на остановке «Деревня Универсиады» произошло ДТП — 19-летняя девушка, перебегая дорогу на красный свет, ударилась об трамвай. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».
По маршрутам №5 и №7 временно приостановлено движение трамваев на данном участке. Остальные трамваи по данным маршрутам следуют через улицу Халитова.
Пострадавшую девушку доставили в больницу, претензий к водителю она не имеет. На месте происшествия работают автоинспекторы.