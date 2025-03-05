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Происшествия 5 марта 2025 08:52

В Казани студентка ударилась об трамвай, перебегая дорогу на красный сигнал светофора

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Сегодня утром на остановке «Деревня Универсиады» произошло ДТП — 19-летняя девушка, перебегая дорогу на красный свет, ударилась об трамвай. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

По маршрутам №5 и №7 временно приостановлено движение трамваев на данном участке. Остальные трамваи по данным маршрутам следуют через улицу Халитова.

Пострадавшую девушку доставили в больницу, претензий к водителю она не имеет. На месте происшествия работают автоинспекторы.

#Трамваи
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