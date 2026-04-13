Происшествия 13 апреля 2026 10:29

В Казани студентка отдала деньги мошенникам, поверив в продление договора связи

Студентка из Казани отдала деньги мошенникам, убедившим ее в необходимости продлить договор связи.

Как сообщили в МВД по РТ, в один из дней 21-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой связи. Он рассказал, что ей необходимо продлить договор обслуживания, и попросил назвать код из сообщений. После этого девушке позвонил якобы представитель силовых структур, сообщил о попытках оформить кредит на ее имя и уговорил перевести деньги на «безопасный счет». Следуя его указаниям, студентка перевела мошенникам более 270 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

#МВД по РТ #телефонные мошенники #Казань
