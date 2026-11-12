В Казани строят альтернативное жилье для молодежи

В условиях снижения спроса на недвижимость застройщикам необходимо искать новые подходы к работе с покупателями, а не идти по пути удешевления проектов и снижения качества. Непростая экономическая ситуация должна становиться стимулом для поиска альтернативных решений, отвечающих реальным потребностям людей. Об этом заявила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, выступая на панельной сессии «Сценарий для территории» в рамках Строительной недели БРИКС.

«Любую сложную ситуацию нужно воспринимать не как препятствие, а как возможность. Именно в процессе преодоления трудностей формируется сильная команда: архитекторы, застройщики и инвесторы учатся слышать друг друга, объединяются вокруг общей цели и находят решения, до которых в привычных условиях, возможно, не дошли бы. Важно не бояться мыслить иначе, отходить от стандартных сценариев и предлагать рынку новый продукт. В результате выигрывает не только проект – сильнее становится и сама команда», – отметила главный архитектор.

В качестве примера такого подхода Тухватуллина привела первый в Казани проект альтернативного жилья на улице Рихарда Зорге, который реализует один из казанских застройщиков. Комплекс включает многофункциональное лобби, фитнес-зал, ресторан с летней террасой, коворкинг, бизнес-центр, курьерскую зону, круглосуточный магазин готовой еды, эксплуатируемую кровлю и другие современные сервисы.

Идею развития альтернативного жилья главный архитектор продвигала на протяжении четырех лет, а в декабре 2025 года этой теме была посвящена архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». Сейчас проект находится в активной стадии строительства, первый ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2028 года.

Актуальность нового формата определяется потребностью молодежи в арендном жилье. Ежегодно в Казань приезжают более 50 тыс. первокурсников из разных регионов России и более 150 стран мира, многие из них после приезда снимают квартиры. При этом сегодня студенты в основном арендуют жилье в стандартных многоквартирных домах, изначально ориентированных на семейную аудиторию и обеспеченных соответствующей инфраструктурой – школами, детскими садами и дворовыми пространствами. Однако им необходимы другие сценарии проживания, иной состав помещений и функциональных зон, а также пространства, отвечающие образу жизни и возможностям этой аудитории.

«Важно не ограничиваться привычными продуктами, а изучать потребности конкретных групп населения, просчитывать экономику и предлагать решения, которые действительно отвечают этим запросам. Если мы видим, что у определенной аудитории есть большой спрос, нужно не пытаться вместить ее потребности в существующие форматы, а подумать, каким может быть совершенно другой тип жилья. Альтернативное жилье может быть востребовано не только среди молодежи, но и среди тех, кто рассматривает недвижимость как инвестицию с последующей сдачей в аренду», – подчеркнула Тухватуллина.

Она отметила, что ежегодно Управление архитектуры и градостроительства Казани согласовывает более 1,5 тыс. проектов. Каждый из них – возможность для архитекторов, застройщиков и инвесторов предложить нестандартное решение, сформировать новый сценарий использования территории и внести вклад в развитие городской среды.

Одним из примеров развития территории вопреки первоначальному скепсису спикер назвала реконструкцию Московского рынка. Сегодня он стал точкой притяжения не только для жителей Московского района, но и для горожан из других частей Казани и туристов. Следующим объектом, который ожидает обновление, станет Чеховский рынок: проект его реконструкции планируется представить на архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который состоится 10–11 декабря.

В ходе выступления Тухватуллина также рассмотрела вопросы развития промышленных территорий, формирования зеленых связей между городскими пространствами, создания инклюзивной среды и внедрения формата light industrial. Все эти направления предполагают поиск новых сценариев использования территорий с учетом потребностей жителей и меняющихся условий развития города.

Модератором сессии выступил Петр Кудрявцев, основатель CM International. В дискуссии также приняли участие Сергей Кузнецов, архитектор будущего ВЭБ.РФ, Александр Абрамов, директор департамента по развитию продуктов ФД НЕОМЕТРИЯ, Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково», и Эльвира Губайдулина, генеральный директор «КамаСтройИнвест».

Международная строительная неделя БРИКС проходит с 10 по 13 ноября. Участники обсудят развитие строительной отрасли, взаимодействие государства и девелоперов, коммерческую недвижимость, международное сотрудничество, маркетинг и продажи.