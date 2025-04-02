В Казани строится новый соципотечный квартал с бульваром и условиями для людей с ОВЗ

В жилом районе «Салават Купере» Казани началась застройка нового соципотечного квартала, который включает 12 домов переменной этажности (от 9 до 23 этажей) общей площадью более 120 тыс. кв. м. В рамках проекта будет реализована концепция «дворы без машин», а центром общественного пространства станет пешеходный бульвар, предназначенный для прогулок, занятий спортом и детских игр.

Особое внимание уделено доступности жилья для людей с ограниченными возможностями здоровья – в отдельных домах на первых этажах предусмотрены квартиры, адаптированные для маломобильных граждан.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отмечает, что благодаря труду архитекторов и строителей города и села республики продолжают преображаться, а впереди регион ждут еще более масштабные проекты.

На данный момент в новом квартале строятся четыре дома на 646 квартир, степень их технической готовности варьируется от 4% до 11%. Все квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой и оснащаться необходимыми бытовыми удобствами: сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками воды и электроэнергии, а также регуляторами тепла.

Согласно инвестиционному плану Госжилфонда, в Татарстане в этом году планируется построить 35 жилых домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. м. На данный момент программа выполнена на 32,4%.

Социальная ипотека, реализуемая Госжилфондом, помогает решать одну из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повышение доступности жилья для граждан.