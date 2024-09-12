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В Казани строитель сорвался с 13-го этажа и погиб
Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в одном из строящихся ЖК в Казани. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Инцидент произошел 10 сентября на улице Полушкина. Рабочий упал с 13-го этажа строящегося жилого комплекса и погиб.
Предварительно установлено, что падение мужчины произошло из-за обрыва имевшегося на нем страховочного пояса при проведении работ по демонтажу строительных лесов.
По уголовному делу допрашиваются должностные лица и иные работники предприятия, ставшие очевидцами произошедшего, изымается интересующая следствие документация.
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