В Казани строитель сорвался с 13-го этажа и погиб

Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в одном из строящихся ЖК в Казани. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 10 сентября на улице Полушкина. Рабочий упал с 13-го этажа строящегося жилого комплекса и погиб.

Предварительно установлено, что падение мужчины произошло из-за обрыва имевшегося на нем страховочного пояса при проведении работ по демонтажу строительных лесов.

По уголовному делу допрашиваются должностные лица и иные работники предприятия, ставшие очевидцами произошедшего, изымается интересующая следствие документация.