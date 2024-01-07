news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 января 2024 21:42

В Казани столкнулись Nissan и «Лада», пассажирка отечественной легковушки получила травмы

Скопировать ссылку

Вечером на пересечении улиц Максимова и Ленинградской столкнулись «Лада» и Nissan, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По предварительным данным ведомства, авария произошла по вине водителя иномарки, который при повороте налево не уступил дорогу «Ладе», что двигалась прямо в направлении Беломорской.

В результате аварии 31-летняя пассажирка авто получила ушиб грудной клетки. Девушку медики осмотрели на месте, от госпитализации она отказалась.

#ДТП с пострадавшими
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100