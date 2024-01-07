В Казани столкнулись Nissan и «Лада», пассажирка отечественной легковушки получила травмы

Вечером на пересечении улиц Максимова и Ленинградской столкнулись «Лада» и Nissan, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По предварительным данным ведомства, авария произошла по вине водителя иномарки, который при повороте налево не уступил дорогу «Ладе», что двигалась прямо в направлении Беломорской.

В результате аварии 31-летняя пассажирка авто получила ушиб грудной клетки. Девушку медики осмотрели на месте, от госпитализации она отказалась.