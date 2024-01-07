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В Казани столкнулись Nissan и «Лада», пассажирка отечественной легковушки получила травмы
Вечером на пересечении улиц Максимова и Ленинградской столкнулись «Лада» и Nissan, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
По предварительным данным ведомства, авария произошла по вине водителя иномарки, который при повороте налево не уступил дорогу «Ладе», что двигалась прямо в направлении Беломорской.
В результате аварии 31-летняя пассажирка авто получила ушиб грудной клетки. Девушку медики осмотрели на месте, от госпитализации она отказалась.
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