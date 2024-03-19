В Казани столкнулись легковушки и «ГАЗель», два человека получили травмы

В Казани при столкновении трех машин пострадали два человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Мира. Водитель «Лады» не справился с управлением и столкнулся со встречным Volkswagen, после чего отечественное авто отбросило в «ГАЗель».

В результате ДТП водителя «Лады» госпитализировали, предварительно диагностировав ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и травмы рук. Водитель иномарки также получил травмы.