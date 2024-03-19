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В Казани столкнулись легковушки и «ГАЗель», два человека получили травмы
В Казани при столкновении трех машин пострадали два человека, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Мира. Водитель «Лады» не справился с управлением и столкнулся со встречным Volkswagen, после чего отечественное авто отбросило в «ГАЗель».
В результате ДТП водителя «Лады» госпитализировали, предварительно диагностировав ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и травмы рук. Водитель иномарки также получил травмы.
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