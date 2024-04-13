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Новости Татарстана и Казани
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В Казани столкнулись две иномарки, одна из них опрокинулась на крышу
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Сегодня днем в Казани перевернулась иномарка, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Kia Spectra выезжал со двора дома на Андрея Дро и столкнулся с Kia Sorento, в результате чего последняя перевернулась на крышу.
В аварии обошлось без пострадавших, но обе машины получили серьезные повреждения.
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