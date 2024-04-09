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Новости Татарстана и Казани
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В Казани столкнулись две иномарки, один из водителей в больнице
Минувшей ночью в Казани произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, девушка-водитель на Kia нарушила требования знака «Движение прямо» и повернула на улицу Рахлина, где врезалась в Opel, водитель которого также нарушил ПДД и проехал на красный.
В результате девушку из Kia госпитализировали с травмами.
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