В Казани столкнулись две иномарки, один из водителей в больнице

Минувшей ночью в Казани произошло ДТП с пострадавшим, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, девушка-водитель на Kia нарушила требования знака «Движение прямо» и повернула на улицу Рахлина, где врезалась в Opel, водитель которого также нарушил ПДД и проехал на красный.

В результате девушку из Kia госпитализировали с травмами.