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Новости Татарстана и Казани
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В Казани столкнулись автомобиль такси и самосвал, водитель легковушки погиб
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Накануне в Казани произошла смертельная авария, сообщают в социальных сетях.
По предварительной информации, на Аббасова столкнулись груженый снегом КамАЗ и автомобиль такси.
Удар по легковушке пришелся на водительскую сторону. Водитель скончался от полученных травм.
Подробности ДТП уточняются.
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