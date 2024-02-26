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Происшествия 26 февраля 2024 08:24

В Казани столкнулись автомобиль такси и самосвал, водитель легковушки погиб

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Накануне в Казани произошла смертельная авария, сообщают в социальных сетях.

По предварительной информации, на Аббасова столкнулись груженый снегом КамАЗ и автомобиль такси.

Удар по легковушке пришелся на водительскую сторону. Водитель скончался от полученных травм.

Подробности ДТП уточняются.

#смертельное дтп
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