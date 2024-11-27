В Казани столетний юбилей отмечает ветеран войны, педагог Александр Бабичев

Сегодня, 27 ноября, столетний юбилей отмечает живущий в столице Татарстана ветеран Великой Отечественной войны, педагог Александр Бабичев.

Александр Андреевич Бабичев родился 27 ноября 1924 года в деревне Платоновка Арского кантона Татарской АССР (ныне этот населенный пункт находится на территории Арского района РТ, он опустел к 2010 году). В 1939-м окончил Красногорскую неполную среднюю школу и поступил в ФЗУ при фабрике №8 кинопленки Казани. С 1940 по январь 1942 года работал аппаратчиком на фабрике кинопленки.

В январе 1942-го по мобилизации Татарского обкома ВЛКСМ Бабичев был отправлен в Москву в распоряжение ЦК ВЛКСМ для зачисления в школу разведчиков, но учиться в ней юноше не пришлось, потому что ему еще не исполнилось 18 лет. Вернувшись в республику, работал в колхозе в родной деревне.

Двенадцатого августа 1942 года был призван в ряды Красной армии и направлен в Смоленское военное пехотное училище, дислоцированное тогда в удмуртском Сарапуле. 27 марта 1943-го с отличием окончил училище, получил звание младшего лейтенанта и был отправлен на фронт командиром стрелкового взвода. Подчиненные ему солдаты были намного старше своего командира, многие из них уже имели боевой опыт.

В июле 1943 года началась Курская битва. Дивизия, в которой служил Бабичев, приняла участие в отвлекающей Изюм-Барвенковской операции. Войска двигались ночью, соблюдая полную секретность, днем укрывались в садах и селах.

Операция началась 17 июля. Трем советским армиям предстояло форсировать реку Северный Донец. В частности, батальон, где служил уроженец ТАССР, должен был взять сильно укрепленную высоту. На четвертый день ожесточенных боев высота была взята, но из 400 бойцов батальона уцелели лишь 28. Двадцатого июля Бабичев был тяжело ранен в обе ноги и отправлен в госпиталь, причем его родным отправили похоронку. На сайте ОБД «Мемориал» он до сих пор указан как похороненный в братской могиле.

Однако младший лейтенант чудом остался жив. Одиннадцать месяцев он лечился в разных госпиталях, и в мае 1944-го его комиссовали из армии как инвалида второй группы. Впоследствии был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны I степени.

Бабичев вернулся на родину, сначала работал заведующим избой-читальней в Платоновке. С сентября 1944 по сентябрь 1945 года трудился военруком в Янасальской семилетней школе. Но война закончилась, и любивший рисовать бывший младший офицер поступил в Казанское художественное училище.

После окончания училища в 1950 году Бабичев работал учителем рисования, художником, преподавателем в художественной школе, а с 1966 по 1980 год — директором детской художественной школы №2 Ленинского района Казани. Несмотря на успешную карьеру, он мечтал о высшем образовании и поступил на заочное отделение художественно-графического факультета Чебоксарского педагогического института имени Яковлева. В 1986 году вышел на пенсию.

Среди учеников Бабичева — художники Махмут Вагапов, Ильгизар Самакаев, Рашит Газиев, Елена Ермолина, Ильдар Байбеков и другие, известные архитекторы Николай Мамаков, Сергей Кузнецов, Давид Дубоссарский, Валерий Притыкин, заслуженные работники культуры, кандидаты наук, лауреаты международных конкурсов. Кроме того, многие ученики педагога стали преподавателями и директорами художественных учебных учреждений.

Александр Бабичев и его жена Гертруда Александровна Никитина вырастили двоих детей. У них семь внуков и семь правнуков, один праправнук.

Фотографии из личного архива семьи Бабичевых.