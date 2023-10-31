В Казани стоимость «квадрата» коммерческих помещений выросла до 124 тысяч рублей

В октябре 2023 года стоимость квадратного метра коммерческих помещений на первых этажах в Казани составила 124 тыс. руб., что на 35,8% больше в сравнении с годом ранее.

Средняя стоимость месячной аренды таких объектов тоже выросла за год на 20,1% — до 100 тыс. руб. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Также по данным сервиса в октябре 2023 года в Казани количество доступных для продажи помещений под стрит-ритейл уменьшилось на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. В сегменте аренды за тот же период также произошло уменьшение объема предложения на 14,2%.

«Что касается изменения спроса на приобретение объектов такого типа, то в Казани данный показатель увеличился на 48,7% год к году. Мы также можем отметить, что интерес к аренде помещений под стрит-ритейл в Казани в октябре 2023 тоже увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом», — рассказал эксперт журналисту редакции.