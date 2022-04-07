В Казани стая ворон напала на краснокнижную сову

Стая ворон напала на краснокнижную сову возле одного из торговых центров Казани. Пострадавшей хищной птице оказана помощь, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Сообщение поступило от неравнодушных сотрудников одного из торгово-развлекательных комплексов Казани. Они сообщили, что на серую неясыть напала стая ворон», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выехали на место происшествия и осмотрели птицу. На тот момент она чувствовала себя хорошо, ее здоровью ничего не угрожало. Выпустили сову в лесу на территории Лаишевского района.

Неясыть серая занесена в Красную книгу РТ, она обитает в лесах разного типа. Встречается в городских парках и на кладбищах, гнездится по соседству с человеком.

За последние десять лет эта сова была замечена в Агрызском, Альметьевском, Алексеевском, Апастовском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Рыбно-Слободском и Черемшанском районах Татарстана. Отмечены регулярные залеты в крупные города республики — Казань, Нижнекамск и Лениногорск.