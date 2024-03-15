В Казани стартуют сельхозярмарки - называем 14 адресов, где их организуют

В субботу, 16 марта, в Казани организуют весеннюю сельскохозярмарку. На площадках горожане смогут купить мясо, овощи и товары для нужд подсобного хозяйства по ценам на 15% ниже розничных.

Продукцию представят 22 муниципальных района Татарстана и 19 организаций агропромышленного комплекса республики. В Казани торговлю развернут с 6:00 до 13:00, пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Адреса площадок следующие: ул. Дементьева, дом №7; ул. Ленинградская, дом №27; ул. Татарстан, дом №53; ул. Чехова, дом №2; ул.Батыршина, дом №20; ул. Краснококшайская, дом №150/2; ул. Революционная, дом №12; ул. Лаврентьева, дом №10; Проспект Хусаина Ямашева, дом №71а; улица Рихарда Зорге, дом №66; улица Юлиуса Фучика, дом №64; ул. Аграрная, дом №2; ул. Липатова, дом №7.

Жители «Салават Купере» смогут посетить ярмарку, придя на парковку ТЦ по улице Садовая, дом №9 (поселок Осиново).

По просьбе жителей на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева сельхозярмарка пройдет в воскресенье, 17 марта, с 6:00 до 13:00.