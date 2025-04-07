В Казани стартуют патриотические акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 10 апреля в столице Татарстана стартует благотворительная акция «Красная гвоздика», которая с 2016 года объединяет россиян в поддержке ветеранов. Об этом на деловом понедельнике рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

«Эта масштабная инициатива направлена на сбор средств для оказания медицинской помощи тем, кто отдал свою жизнь и здоровье на защиту Родины. Каждый год с апреля по июнь волонтеры выходят на улицы городов, чтобы распространить значки в виде гвоздики за пожертвования. Этот символ стал не только знаком уважения к ветеранам, но и важным элементом, объединяющим людей в благородной цели – помощи тем, кто нуждается в поддержке», – отметила докладчица.

Участники городского корпуса 80-летия Победы, движения «Волонтеры Победы» и «Молоды душой» будут распространять значки в виде красной гвоздики за пожертвования (от 50 рублей) на улицах Баумана, Кремлевской и площади Свободы. В прошлом году в Казани собрали 158 тыс. рублей, реализовав более 2000 значков.

С 24 апреля казанцев ждет еще одна важная акция – «Георгиевская ленточка». В этом году волонтеры планируют раздать более 100 тыс. символов Победы на центральных улицах, в парках и у Казанского Кремля. В 2024 году было распространено 50 тыс. ленточек.

«По словам организаторов акции, их целью стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новому поколению, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить», – подчеркнула Загидуллина.

Особое внимание будет уделено просветительской работе с молодежью и передаче помощи ветеранам. Акции продлятся до 9 мая, охватив всю Россию, а в случае с «Георгиевской ленточкой» – также 30 стран мира. Организаторы призывают горожан активно участвовать в этих важных инициативах.