В Казани стартуют мастер-классы по переработке пластика

В Казани с 1 мая и далее на регулярной основе стартуют мастер-классы по переработке пластика.

Как сообщили в пресс-службе Стратегии развития Казани, участники мероприятия смогут увидеть процесс превращения собранных на переработку крышек в экологические сувениры. Весь процесс будет проходить на современном и безопасном оборудовании под руководством администратора павильона.

Все поделки участники смогут забрать с собой на память.

«Этот занимательный процесс покажет наглядно, во что могут превратиться отходы, и как они получают вторую жизнь!», - говорится в сообщении.

Мастер-класс организуют на набережной Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ». Чтобы участвовать, гражданам нужно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.