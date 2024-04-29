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В Казани стартуют мастер-классы по переработке пластика
В Казани с 1 мая и далее на регулярной основе стартуют мастер-классы по переработке пластика.
Как сообщили в пресс-службе Стратегии развития Казани, участники мероприятия смогут увидеть процесс превращения собранных на переработку крышек в экологические сувениры. Весь процесс будет проходить на современном и безопасном оборудовании под руководством администратора павильона.
Все поделки участники смогут забрать с собой на память.
«Этот занимательный процесс покажет наглядно, во что могут превратиться отходы, и как они получают вторую жизнь!», - говорится в сообщении.
Мастер-класс организуют на набережной Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ». Чтобы участвовать, гражданам нужно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.
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