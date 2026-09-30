В Казани стартуют Дни иранского кино

Как сообщили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», с 30 сентября по 2 октября в кинотеатре «Мир» пройдут Дни иранского кино. Программа кинематографического блока открывается показами историко-биографической драмы Маджида Маджиди «Мухаммад».

В течение трех дней казанские зрители смогут бесплатно увидеть работы как признанных классиков исламского кинематографа, так и молодых иранских режиссеров. В афишу фестиваля вошли художественные картины «Натурдешт» и «Без предварительной договоренности», историческая драма «Моисей», а также анимационный фильм «Последняя фантазия».

«Уже более десяти лет благодаря Дням иранского кино жители Казани имеют возможность знакомиться с лучшими произведениями кинематографа Ирана. В этом году мы постарались собрать программу таким образом, чтобы она была интересна самым разным зрителям: от детей и подростков до взрослой аудитории для семейного просмотра», – сказал директор «Татаркино» Ильяс Гафаров.

Показы пройдут в рамках культурных дней Ирана, проходящих в Казани с 30 сентября по 1 октября.