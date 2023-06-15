В Казани стартуют Динамовские спортивные игры

Сегодня, 15 июня, в Центре волейбола «Санкт-Петербург» в 19 часов состоится торжественная церемония открытия Динамовских спортивных игр. Состязания продлятся до 21 июня.

Турнир посвящен столетию образования общества «Динамо». Для татарстанских динамовцев особенно важно, что Казань принимает эти соревнования впервые.

В борьбу за медали вступят более 2 тыс. спортсменов из 70 регионов России и ряда постсоветских стран — Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Беларуси.

В программу Игр входят соревнования по 13 видам спорта и спортивным дисциплинам. В двух из них, бильярде и пулевой стрельбе, будут соревноваться руководители общества «Динамо».

Состязания окажутся разделены на два этапа. С 15 по 17 июня пройдут соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (БРСО), служебному биатлону, легкой атлетике, самбо и боевому самбо. С 19 по 21 июня — по мини-футболу, волейболу, плаванию, пляжному волейболу, гиревому спорту и пулевой стрельбе.

К участию в играх допускаются:

аттестованные сотрудники и военнослужащие федеральных органов исполнительной власти,

гражданские служащие (гражданские специалисты) федеральных органов исполнительной власти,

другие члены общества «Динамо», достигшие 18-летнего возраста.

Предполагается, что в церемонии открытия Динамовских спортивных игр примут участие представители руководства Татарстана и председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

Церемония закрытия игр намечена на 21 июня, она пройдет в стенах Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.