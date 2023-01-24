В Казани стартуют бесплатные курсы татарского языка

Жители Казани смогут бесплатно выучить татарский язык – с 1 февраля курсы «Без – татарлар» стартуют в Российском исламском институте. Занятия будут проходить на основе «Программы для начинающих изучающих татарский язык», который разработала кафедра татарского языка и национальной культуры института.

Уроки будут проходить в течение трех месяцев. кроме непосредственно татарского языка слушатели будут изучать основы ислама, татарскую историю, таджвид. Вести занятия будут преподаватели и студенты Российского исламского института. Слушатели, успешно завершившие курсы, получат сертификаты.

Занятия будут проводиться трижды в неделю – по понедельникам, средам, пятницам с 18.00 до 21.00, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Присоединиться к урокам можно будет и дистанционно на онлайн-платформе «Без – татарлар». После регистрации на ней, слушатели получат бесплатный доступ к 49 урокам. В прошлом году на сайте родной язык изучали порядка двух тысяч человек.